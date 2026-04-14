6人組アイドルグループ・Maison de Queenが、現体制一周年を迎えた4月14日に神奈川・川崎CLUB CITTA’にてバンドスタイルでのワンマンライブを行った。

ライブの中で、バンダイナムコミュージックライブのレーベル「MoooD Records」より、メジャー1st EPを7月15日にリリースすることを発表。その中からデビュー曲「scenario」が初披露され、４月15日から配信スタートすることを発表した。

「scenario」は、Maison de Queenの世界観である“革命”と“物語の始まり”を象徴する疾走感あふれるロックアンセムだという。重厚なギターサウンドと力強いビートに乗せて、メンバーのユニゾンボーカルがドラマチックに展開し、グループの持つライブパフォーマンスの熱量をそのまま音源に落とし込んだ楽曲に。歌詞では、不安や葛藤を抱えながらも未来を切り拓いていく決意を描き、「これが僕らのシナリオ」というフレーズが象徴するように、自分たちの物語を自ら描いていく強い意志が表現されているとのことだ。

また、同時に公開された「scenario」のジャケット写真は、鉄道好きで知られるメンバーのぁぃぁぃがきっかけとなり、神奈川県、JR東海の協力により、リニア中央新幹線建設用の巨大なシールドマシンとの共演が実現。「建設現場」での撮影ということもあり、Maison de Queen仕様のヘルメットを着用しているメンバーの鉄道愛が溢れる作品となった。

ジャケット写真

JENNI

ぁぃぁぃ

もいちゃん

星空あずき

高須賀友香

亜門

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◾️ぁぃぁぃ コメント

クールでありつつ気分が高揚するような世界観で今まで貫いてきた”メゾクイ感”が存分に詰まっていると思います。これからこの楽曲と共に未来を切り開き突き進んでいく私たちにとって巨大なシールドマシンと撮影させていただけたことは本当に幸運であり感謝の気持ちでいっぱいです。scenarioを通じて世界中のみなさんにもっと沢山のエネルギーを届けていけるよう日々進化していきたいです！

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