１４日、山東省煙台港でロールオンロールオフ船（ＲＯＲＯ船）への積み込みを待つ中国産自動車。（ドローンから、煙台＝新華社配信／唐克）

【新華社北京4月14日】中国税関総署が14日発表した1〜3月の中国のモノの貿易額は前年同期比15.0％増の11兆8400億元（1元＝約23円）だった。四半期として初めて11兆元を超えるとともに、伸び率は過去5年間の四半期最高を更新した。

税関総署の王軍（おう・ぐん）副署長は、国務院新聞（報道）弁公室が同日開いた記者会見で、2026年第1四半期の貿易について「力強い立ち上がりで好調なスタートを切った」と評価した。外部環境が複雑で厳しい中でも高い伸びを実現した要因として、基盤の強さ、企業の活力、成長の原動力を挙げた。

１４日、南京鉄道物流センター江都物流拠点で、大型クレーンが輸出向けコンテナを鉄道・海上複合輸送列車に積み込む様子。（ドローンから、南京＝新華社配信／任飛）

基盤の強さについては、伸び率も22年10〜12月以来となる2桁を回復したことを指摘した。市場の多元化も進んでおり、1〜3月は東南アジア諸国連合（ASEAN）と中南米向けがともに15.4％増、アフリカ向けが23.7％増、欧州連合（EU）向けが14.6％増、英国向けが13.1％増とそれぞれ拡大し、対米貿易の減少分を補った。

企業の活力も高まっている。1〜3月に貿易実績のある企業は61万8千社に上った。このうち民間企業は54万社を超え、貿易額は16.2％増の6兆7800億元で、全体に占める比率は57.3％に拡大した。外資企業も16.1％増の3兆4700億元と、8四半期連続で増加した。

１４日、コンテナを満載して山東省青島港を出港する貨物船。（ドローンから、青島＝新華社配信／兪方平）

地域別では、東部が14.3％増、中西部が20.2％増、東北部が4.0％増となり、それぞれの立地や産業の強みを背景に伸びを維持した。

成長の原動力としては、輸出構造の高度化と輸入原動力の拡大が挙げられる。輸出は11.9％増の6兆8500億元で、外需の回復を背景に産業の供給力が発揮された。中でも3Dプリンターは2.2倍、電気自動車（EV）は77.5％増、リチウム電池は50.4％増と伸びが目立った。輸入は19.6％増の4兆9900億元と、同期として過去最高を更新した。機械・電気機器は21.7％増、消費財は5.4％増となった。