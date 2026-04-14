俳優の河合優実さんが14日、アルコール飲料の新CMに出演することが発表され、インタビューで俳優を目指し始めた当時を振り返りました。

CM撮影は愛媛県で行われ、撮影の感想を聞かれた河合さんは「すごく景色がきれいな愛媛県まで来させていただいて楽しんでます」と語りました。瀬戸内で食べたいものについて「好きなもの多いと思います。レモンとか、かんきつ系も好きだし。あと四国をこれで制覇しました。愛媛県初めて来たんですけど。全部行きましたね、これで。やっぱり空気がなんとなくおおらかな感じがするなと思って、すごく好きな場所ですし。お魚食べたいですね。今回は食べられるといいな」と明かしました。

■「勇気出して良かった」 俳優になって後悔ない思いを語る

また、CMタイトルにちなみ、“勇気を出した経験”について聞かれると「お仕事を始めることですかね。勇気出しましたね。18歳の時に始めたんですけど、やっぱり周囲に打ち明けるのがちょっとハードルが高い夢でもあるし、グッと一歩自分で踏み出さなきゃ始められなかったので、それは勇気出して良かったなと思います」と、当時を振り返りました。

さらに、両親に俳優になることをどう打ち明けたかについては「じわじわ言っていきました」と回答。続けて「私は恥ずかしかったですね、なんか。だから先に決めて事後報告しちゃおうと思って、自分で応募とかし始めちゃいました。もう事務所に入りますっていうことを決めてから報告しましたね」と当時のエピソードを明かしました。