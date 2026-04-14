ＳＢＩアセットマネジメント（ＡＭ）は１４日、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））に連動する新たな投資信託「ＳＢＩ 読売３３３インデックス・ファンド」の運用を３０日から始めると発表した。

金融庁への必要な手続きが終われば、今月３０日にもＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の「つみたて投資枠」の対象商品に採用される予定という。

ＳＢＩＡＭは「読売３３３の公表開始以来、パフォーマンスは東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）を上回り、４月の急激な相場下落時も下落幅は日経平均株価などと比べて抑制された」と説明。新商品は「長期・積立（つみたて）・分散投資に適した新たな日本株への投資の選択肢になる」としている。

読売３３３との連動を目指す金融商品の発売は、三菱ＵＦＪアセットマネジメント、アセットマネジメントＯｎｅに続き、ＳＢＩＡＭが３社目となる。この２社の計４商品も、金融庁の手続きを経た上で、いずれも３０日にもつみたて投資枠の対象商品に加わる予定だ。

読売３３３は「等ウェート」型の算出方法を採用。３３３銘柄を約０・３％ずつ組み入れ、特定銘柄の値動きに左右されにくい。連動する投資信託は中堅企業や地方企業も含めて国内に分散投資する形となる。