タイプロ出身・鈴木凌、運営体制一新＆一部活動の休止→新所属先を発表 動画メッセージ
『timelesz project』（タイプロ）の元候補生でアーティスト・鈴木凌が13日、自身のXを更新し、新たな活動について明らかにした。
【画像＆動画】『timelesz project』元候補生の鈴木凌、新天地を発表＆メッセージ
鈴木は4月5日、「この度鈴木凌は、今後のアーティスト活動、また思い描く道への進展のとして、活動における運営体制を一新することとなりました」とし、「新体制への移行に伴い、一部活動の休止、並びに5月2日（土）からの開催を予定しておりました『Ryo Suzuki Second Tour 2026 「LUMINOUS」〜まだ見ぬ輝きへ〜』を中止とさせていただくことをご報告いたします」と伝えていた。
これに続く発表となり、鈴木は「先日、先日、アーティスト活動の一部休止をお知らせいたしましたが、この度、ご縁があり株式会社ビーグラムレコーズに所属することになりました」と報告した。
「これまで僕を支えてくださったスタッフの皆さん そして何よりも僕を応援してくれているファンの皆さんにもっともっとパワーアップした鈴木凌をお見せできるように頑張っていきますので、もう少しお待ちください！」と予告。
そして「現在色んなことを進めていて、ステップアップしたパフォーマンスを見ていただける日を僕自身が一番楽しみにしています。 皆さんも期待して楽しみにしていてくださいね!!」と呼びかけ、動画を通じて肉声でも伝えた。
【画像＆動画】『timelesz project』元候補生の鈴木凌、新天地を発表＆メッセージ
鈴木は4月5日、「この度鈴木凌は、今後のアーティスト活動、また思い描く道への進展のとして、活動における運営体制を一新することとなりました」とし、「新体制への移行に伴い、一部活動の休止、並びに5月2日（土）からの開催を予定しておりました『Ryo Suzuki Second Tour 2026 「LUMINOUS」〜まだ見ぬ輝きへ〜』を中止とさせていただくことをご報告いたします」と伝えていた。
「これまで僕を支えてくださったスタッフの皆さん そして何よりも僕を応援してくれているファンの皆さんにもっともっとパワーアップした鈴木凌をお見せできるように頑張っていきますので、もう少しお待ちください！」と予告。
そして「現在色んなことを進めていて、ステップアップしたパフォーマンスを見ていただける日を僕自身が一番楽しみにしています。 皆さんも期待して楽しみにしていてくださいね!!」と呼びかけ、動画を通じて肉声でも伝えた。