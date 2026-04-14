俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、大学時代にやっておいた方がいいことについて語った。

蘭丸は「本当に大学で無駄な時間をいっぱい過ごした。これはやっておいてよかった。この『無駄』というのは特に何の生産もしない時間のこと」と切り出すと「旅行も結構無駄に入るんだけど。京都に5週間いたけど、何もしていなかった。本を読んだり、展示会に行ったり」と語る。

また、交際もおすすめだとし「2人で1限を切るとか、アニメとかドラマを全部見るとか。そういう無駄な時間の過ごし方は本当にやっておいた方が良かった」というと「サークルもそう。謎サークルに入って良かった。ここで何だろう?って思ってた時間が後々の道標になるから」と私見を展開した蘭丸。

「これは本当に若い頃じゃないとできないし、社会が時間を無駄にすることを許してくれるのが学生の特権。こういう無駄をやると、その後頑張れる。無駄な時間を過ごしましょう。大丈夫です。ただ、大学を卒業する時には覚悟を決めた方がいい」といい「そういう意味で休学はしていいと思う。時間をぜいたくに使って堂々と無駄にした方がいい。やっぱり一度レールから外れると気持ちいいぞ、もう縛られないもん」と呼びかけていた。