【ワシントン＝坂本幸信】国際通貨基金（ＩＭＦ）は１４日、イラン情勢の悪化を踏まえた新たな世界経済見通しを公表した。

２０２６年の世界全体の成長率は３・１％と予測し、１月時点から０・２ポイント下方修正した。米国とイランが戦闘終結に至るか不透明で原油高が沈静化せず、世界経済の減速懸念が強まっている。

今回の経済見通しは、米ワシントンで１３日に始まったＩＭＦと世界銀行の春季会合に合わせて公表された。１６日に開催される主要２０か国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議の議論の基礎資料にもなる。

ＩＭＦは２６年の世界の成長率について、イラン攻撃がなければ旺盛な人工知能（ＡＩ）関連投資などを背景に、０・１ポイントの上方修正となるはずだったとの見解を示した。そのうえで中東情勢に触れ、「最大級のエネルギー危機に発展する可能性がある」と指摘。戦闘の長期化で深刻な影響が出た場合は成長率が２％程度まで落ち込み、「世界的な景気後退の瀬戸際」に陥る恐れもあるとみている。

地域別では、米国はガソリン価格の高騰が懸念されるものの、先端技術への投資が国内経済を下支えし、２６年の成長率は０・１ポイントの引き下げにとどまるとした。日本は高市内閣の景気刺激策などで内需が堅調とし、２６年（０・７％）、２７年（０・６％）ともに据え置いた。エネルギーの多くを輸入に頼り、備蓄も脆弱（ぜいじゃく）な新興国・途上国の打撃は「はるかに顕著」とし、２６年は０・３ポイント下方修正した。

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）とＩＭＦ、世銀は１３日、共同声明を公表し、エネルギーの囲い込みなどを控えるよう各国・地域に要請した。イラン攻撃について「とりわけ低所得国に影響を与え、食料安全保障や雇用喪失への懸念を引き起こしている」と強調し、各機関が緊密に連携して支援を進めるとした。