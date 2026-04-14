◆プロボクシング ▽日本スーパーフライ級タイトルマッチ＆東洋太平洋同級王座決定戦１０回戦 ●日本王者・山口仁也（判定）日本同級１位・吉田京太郎〇（４月１４日、東京・後楽園ホール）

日本スーパーフライ級タイトルマッチ＆東洋太平洋同級王座決定戦で、日本１位、東洋太平洋５位の吉田京太郎（２８）＝ワタナベ＝が日本王者・山口仁也（２６）＝三迫＝を２―１の判定で下し、２冠王者に輝いた。

両者はともに東福岡高出身。昨年４月に日本同級王座決定戦で対戦し、２学年下の後輩・山口が９回にダウンを喫しながらも３―０の判定で勝利していた。

２本のベルトを懸けた１年ぶりの再戦。先輩・吉田は、右ストレートを上下にヒットさせ主導権を握った。「序盤は自分から行こうと思った。思いのほかパンチが当たり、うまくいった」。５回終了時の公開採点は、４８―４７、４９―４６、５０―４５で３者とも吉田リード。中盤以降、山口が王者の意地を見せ左フックの強打で反撃したが、吉田も右アッパーを的確にヒットさせた。ジャッジの採点は、２者が９７―９３で吉田を支持、１者が９６―９４で山口を支持した。

１年前のリベンジを果たした吉田は「最高にうれしいです。対策もできていたし、前回よりは相手にやりたいことをさせず、自分のやりたいことができた」。今月３日に世界２階級制覇に挑んだ元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝ともスパーリングを重ね「アドバイスをもらった」という。谷口同様、ジャッジへの印象を考慮して金色の短髪、褐色の肌にしてリングに上がった。

コンビを組む町田主計トレーナー（５１）も「思った以上にパンチが当たっていた。落ち着いて、よく相手を見ながら頑張ってくれた」と評価した。

元世界王者の重岡優大・銀次朗兄弟と、ともに練習を重ねてきた。「あの２人は世界を獲っているんで、あいつらからしたら『余裕だよ』と言われるだろうが、ボクシングをやってきた証としてベルトを獲れたことはうれしい」と笑顔。「しっかり実力で勝ったと言われるように防衛を重ねて、国内で敵なしと言われるように頑張りたい」とさらなる成長を誓った。

一方、初黒星を喫した山口は「やり返したい気持ちでいっぱい」と唇をかんだ。所属ジムの三迫貴志会長は「１勝１敗になったので、どこかでもう１回やれるように。仁也も根性は見せてやれることはやった。もうお一皮むけてほしい。ここからじゃないですか」と今後の巻き返しに期待していた。

戦績は、吉田が８勝（４ＫＯ）４敗、山口が７勝（２ＫＯ）１敗１分け。