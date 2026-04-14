北大阪急行電鉄株式会社は１４日、７月１日に営業開始４０周年を迎える８０００形「ポールスター号」の記念企画を４月２２日から実施すると発表した。

同社社員が撮影した８０００形「ポールスター号」の写真を特大ポスターにして千里中央駅中央北改札口または中央南改札口すぐ近くに１２月中旬まで展示。５月３０日からは、以下の車両で記念ヘッドマークの掲出、ワンポイントラッピングの装飾を実施する。

８００３×１０両編成 ８００３号車、８９０３号車

８００６×１０両編成 ８００６号車、８９０６号車

８００７×１０両編成 ８００７号車、８９０７号車

さらに、同日には普段立ち入ることのできない同社桃山台車庫で、定員１００人の有料撮影会を開催。参加費は大人（中学生以上）１人８０００円（税込）で限定記念品がプレゼントされる。また、３連アクリルキーホルダー７００円（税込）、缶バッジ ５００円（税込）の発売も予定。販売日が決まり次第、同社ホームページおよび インスタグラムにて告知される。

８０００形は１９８６年７月１日にデビューし、北の空に輝く北極星になぞらえて「ポールスター号」と名付けられた。