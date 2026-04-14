ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 屋外での火の使用控えて！新潟県内１７市町村で“林野火災注意報” … 屋外での火の使用控えて！新潟県内１７市町村で“林野火災注意報” 空気の乾燥した状態続く 屋外での火の使用控えて！新潟県内１７市町村で“林野火災注意報” 空気の乾燥した状態続く 2026年4月14日 22時0分 新潟ニュースNST リンクをコピーする みんなの感想は？ 空気の乾燥した状態が続いているため、新潟県内では新潟市や柏崎市など17の市町村が林野火災注意報を発令。 林野火災が発生・延焼しやすい状態にあるとして、屋外での火の使用を控えるよう呼びかけています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ■「窓から炎が…」新潟市の建物火災で男女2人死亡 見附市の住宅密集地では割烹から出火 少なくとも6棟焼く…相次ぐ火事に消防などが注意呼びかけ ■「かわいそう…」ペットサロン管理の“犬舎”が全焼する火事…飼育していた犬など約100匹が死ぬ ■ゴミ箱から激しい炎…“タバコ”が原因の火事増加 再現実験で注意呼びかけ「確実に火消して」 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, 思いやり, 慰霊祭, 介護タクシー, グループウェア, 沖縄, 上田, 住宅, 射出成形機, 埼玉