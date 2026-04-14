ドル売り反応、３月米ＰＰＩは前年比＋４．０％と予想下回る＝ＮＹ為替

　3月米ＰＰＩが発表された。前年比は+4.0％と前回の+3.4％から上昇したが、市場予想+4.6％を下回る結果だった。コア前年比も+3.8％と前回+3.8％（+3.9％から下方修正）と同水準の伸びにとどまり、市場予想+4.1％を下回った。

　この結果を受けて、米10年債利回りは4.29％台後半から一時4.28％台前半へと低下した。為替市場ではややドル売りの反応がみられている。ドル円は一時158.71レベルとわずかに本日の安値を更新。ポンドドルは1.3590レベルに高値を更新。ユーロドルは1.1800付近に再び上昇している。

USD/JPY　158.72　EUR/USD　1.1800　GBP/USD　1.3586

※生産者物価指数（PPI）（3月）21:30
結果　0.5%
予想　1.2%　前回　0.5%（0.7%から修正）（前月比)
結果　4.0%
予想　4.6%　前回　3.4%（前年比)
結果　0.1%
予想　0.6%　前回　0.3%（0.5%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比)
結果　3.8%
予想　4.1%　前回　3.8%（3.9%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前年比)