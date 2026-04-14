ドル売り反応、３月米ＰＰＩは前年比＋４．０％と予想下回る＝ＮＹ為替



3月米ＰＰＩが発表された。前年比は+4.0％と前回の+3.4％から上昇したが、市場予想+4.6％を下回る結果だった。コア前年比も+3.8％と前回+3.8％（+3.9％から下方修正）と同水準の伸びにとどまり、市場予想+4.1％を下回った。



この結果を受けて、米10年債利回りは4.29％台後半から一時4.28％台前半へと低下した。為替市場ではややドル売りの反応がみられている。ドル円は一時158.71レベルとわずかに本日の安値を更新。ポンドドルは1.3590レベルに高値を更新。ユーロドルは1.1800付近に再び上昇している。



USD/JPY 158.72 EUR/USD 1.1800 GBP/USD 1.3586



※生産者物価指数（PPI）（3月）21:30

結果 0.5%

予想 1.2% 前回 0.5%（0.7%から修正）（前月比)

結果 4.0%

予想 4.6% 前回 3.4%（前年比)

結果 0.1%

予想 0.6% 前回 0.3%（0.5%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比)

結果 3.8%

予想 4.1% 前回 3.8%（3.9%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前年比)

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