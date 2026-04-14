「ザ・ドリフターズ」加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜が１４日放送のフジテレビ系「超調査チューズデイ 気になる答え 今夜出します」（火曜・午後７時）に出演。初恋の人との再会を果たした。

放送３回目の今回のテーマは「生放送で再会できるか？ 芸能人が過去好きだった人５連発」。加藤は「初恋の相手に会えるか？」企画に挑戦した。

初恋の相手について「４歳と５歳の時に大好きだった大場隆二君です。めっちゃ好きでした。保育園の思い出は全部、大場君。少しでもかわいいと思ってほしいと思ったのは始めてで、これが恋かなって」と話すと、生涯、運命を感じた男性は夫の加藤茶と大場さんの２人だけであることを明かした。

口もきけないまま別の小学校に進学したことで離ればなれになったが、大場さんが好き過ぎて「素敵な人という思いが強すぎて、好きな人ができなかった」と加藤。夫の加藤茶と初めて会った時に「顔がどストライク」と感じたというが、それまでの「どストライク」は大場さんだけだったという。

保育園卒園から１０年後の高校時代に地元の電車の中で再会。その場でメールアドレスを交換したものの「また、どこかでお会いしましょう」という文面にあきらめが先に立ち、連絡もしなかったことを明かした。

そんな大場さんはこの日、スタジオに登場。番組では、２２年ぶりの再会に２人きりの部屋を用意。笑顔で登場の初恋の相手に「うわ〜、変わってない！」と叫んだ加藤。「好きな食べ物はなんですか？」と問いかけ「ハンバーグです」との答えに「え〜、カトちゃんと一緒！」と大喜びしていた。