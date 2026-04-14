6人組アイドルグループ Maison de Queenが、バンダイナムコミュージックライブのレーベル MoooD Recordsよりメジャー1st EPを7月15日にリリース。また、デビュー曲「scenario」を4月15日に配信リリースする。

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本情報は、4月14日に川崎 CLUB CITTA’で行われたバンドスタイルでのワンマンライブにて発表されたもの。同公演で初披露となったデビュー曲「scenario」は、Maison de Queenの世界観である“革命”と“物語の始まり”を象徴する疾走感あふれるロックアンセム。重厚なギターサウンドと力強いビートに乗せて、メンバーのユニゾンボーカルがドラマチックに展開し、グループの持つライブパフォーマンスの熱量をそのまま音源に落とし込んだ楽曲となっている。歌詞では、不安や葛藤を抱えながらも未来を切り拓いていく決意を描き、自分たちの物語を自ら描いていく強い意志が表現されている。

また、同時に公開された本楽曲のジャケット写真は、鉄道好きで知られるメンバーのぁぃぁぃがきっかけとなり、神奈川県、JR東海の協力により、リニア中央新幹線建設用の巨大なシールドマシンとの共演が実現。建設現場での撮影ということもあり、Maison de Queen仕様のヘルメットを着用しているメンバーの鉄道愛が溢れる作品となった。

＜Maison de Queen ぁぃぁぃ コメント＞

クールでありつつ気分が高揚するような世界観で今まで貫いてきた“メゾクイ感”が存分に詰まっていると思います。これからこの楽曲と共に未来を切り開き突き進んでいく私たちにとって巨大なシールドマシンと撮影させていただけたことは本当に幸運であり感謝の気持ちでいっぱいです。scenarioを通じて世界中のみなさんにもっと沢山のエネルギーを届けていけるよう日々進化していきたいです！

（文＝リアルサウンド編集部）