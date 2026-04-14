　14日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円高の5万8220円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては342.61円高。出来高は3229枚となっている。

　TOPIX先物期近は3780ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.73ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58220　　　　　+190　　　　3229
日経225mini 　　　　　　 58225　　　　　+185　　　 70617
TOPIX先物 　　　　　　　　3780　　　　　+9.5　　　　5896
JPX日経400先物　　　　　 34205　　　　　 +55　　　　 264
グロース指数先物　　　　　 754　　　　　　+4　　　　 405
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース