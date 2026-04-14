日経225先物：14日22時＝190円高、5万8220円
14日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円高の5万8220円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては342.61円高。出来高は3229枚となっている。
TOPIX先物期近は3780ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.73ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58220 +190 3229
日経225mini 58225 +185 70617
TOPIX先物 3780 +9.5 5896
JPX日経400先物 34205 +55 264
グロース指数先物 754 +4 405
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3780ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.73ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58220 +190 3229
日経225mini 58225 +185 70617
TOPIX先物 3780 +9.5 5896
JPX日経400先物 34205 +55 264
グロース指数先物 754 +4 405
東証REIT指数先物 売買不成立
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