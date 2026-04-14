川崎大空襲の歴史を語り継ごうと奔走する對馬さん＝３月３０日、かわさき市民活動センター

１５日で８１年を迎える川崎大空襲の被害実態を伝えようと、市民団体「川崎中原の空襲・戦災を記録する会」が川崎市中原区を拠点に活動している。メンバーは７０〜９０代の４人。高齢化が進み、減少するが、被害記録をまとめた冊子を刊行し、惨禍を伝える展示会を催してきた取り組みを継続する。メンバーは「戦争がいかに国民を苦しめるのか知ってほしい」と力を込める。

１９４５年４月１５日深夜、川崎大空襲。米軍のＢ２９爆撃機が約１万２千発の焼夷（しょうい）弾などを投下した。現在の武蔵小杉駅（同区）一帯はタワーマンションや商業施設が林立するが、当時は軍需工場が多く、臨海部の重化学工場とともに標的となった。病院や学校も全焼して一帯は焼け野原になり、犠牲者は約千人に上った。同会の對馬労さん（７８）は「想像もできない惨状が広がっていた」という。

同会は２００９年に区民有志らで結成。１１年から企画展「中原空襲展」を催し、１２年には１００人を超える体験者から聞き取り、文献なども参考に１５８ページの冊子「川崎・中原の空襲の記録」を発行した。市内の全市立小中学校に配布し、図書館でも閲覧できる。

２２年には２０ページの要約版を制作。「子どもたちが住んでいる場所で多くの人が犠牲になったと知ってほしい」との思いを込め、区内の被害により焦点を当てた。

對馬さんは小学生の頃、アジア・太平洋戦争中の日本による中国への侵略、残虐行為について教師から教わった。「差別は戦争にまで発展する」と子ども心に受け止め、おぼろげながらに平和を考えるようになった。高校時代からは非核や反戦を訴える団体に所属し、活動を重ねてきた。「戦前戦後の正しい知識を身に付けることで平和への意識を高められる」と思いを寄せる。

今年２月の衆院選では自民党が大勝し、改憲が現実味を帯びる。對馬さんは「戦争への足音が強まっている今こそ、歴史を振り返らなければ」と語り、言葉を継いだ。「空襲の悲惨さを周知する。一人でも多くの人と『平和な社会』を目指す思いを共有したい」