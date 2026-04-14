【広島】新井貴浩監督、不振の小園海斗に「１回リセット。あしたはスタートから」昨季からビジター１０連敗「粘り強くやっていきたい」
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日６―２広島（１４日・豊橋）
広島が雨天中止を挟み、４連敗を喫した。不動の３番打者・小園が今季初のベンチスタート。２３打席連続無安打で打率１割１分４厘の昨季首位打者の欠場に、新井監督は「今日はベンチから野球を見て、１回リセット。あしたはスタートから行く」と説明した。ビジターは昨季から１０連敗で借金は今季ワーストの３となった。
以下は新井監督の試合後の主な一問一答。
―相手が好投手の金丸だけに、先発・森下の立ち上がりの失点は痛かった。
「うーん。また、次頑張ってもらいましょう」
―金丸に苦しみながらも８回に２得点。
「最後まで諦めずにというつもりでみんなやっている」
―小園がベンチスタート。
「今日はベンチから野球を見て、１回リセットして、あしたはスタートから行くよ」
―狙いは。
「本人もなかなか思うような打撃ができていないと思うから、１回ベンチから見ることによって、景色も違うと思うから。そこで１回リセットしてもらいたいと」
―菊池を３番で起用。
「キク（菊池）も状態がいいし、きょうは３番に入ってもらいました」
―起用に応えた。
「いいバッティングだったと思います」
―森浦は今後もこのような（同点やビハインドの場面）起用になるのか。
「そうやね。しっかり投げていって、状態を上げていってもらいたいと思います」
―ビジターで勝てていないが。
「粘り強くやっていきたい」