◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日６―２広島（１４日・豊橋）

広島が雨天中止を挟み、４連敗を喫した。不動の３番打者・小園が今季初のベンチスタート。２３打席連続無安打で打率１割１分４厘の昨季首位打者の欠場に、新井監督は「今日はベンチから野球を見て、１回リセット。あしたはスタートから行く」と説明した。ビジターは昨季から１０連敗で借金は今季ワーストの３となった。

以下は新井監督の試合後の主な一問一答。

―相手が好投手の金丸だけに、先発・森下の立ち上がりの失点は痛かった。

「うーん。また、次頑張ってもらいましょう」

―金丸に苦しみながらも８回に２得点。

「最後まで諦めずにというつもりでみんなやっている」

―小園がベンチスタート。

「今日はベンチから野球を見て、１回リセットして、あしたはスタートから行くよ」

―狙いは。

「本人もなかなか思うような打撃ができていないと思うから、１回ベンチから見ることによって、景色も違うと思うから。そこで１回リセットしてもらいたいと」

―菊池を３番で起用。

「キク（菊池）も状態がいいし、きょうは３番に入ってもらいました」

―起用に応えた。

「いいバッティングだったと思います」

―森浦は今後もこのような（同点やビハインドの場面）起用になるのか。

「そうやね。しっかり投げていって、状態を上げていってもらいたいと思います」

―ビジターで勝てていないが。

「粘り強くやっていきたい」