なでしこジャパンが誇る20歳新星が見せる“神がかったプレー”は、手相にもしっかり表れていたようだ。

【映像】谷川の「衝撃30mゴラッソ」

世界女王・アメリカ女子代表とのアウェー3連戦に臨んでいるなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）にABEMAが密着取材。特別企画「なでしこジャパン 手相占い診断」では、選手たちの意外な素顔が次々と判明している。

これまで5万人以上を占ってきたタレント島田秀平氏の診断を受けたのは、長谷川唯（マンチェスター・シティ）と谷川萌々子（バイエルン）のMFコンビだ。

長谷川に続いて谷川の診断結果に移ると、親指の付け根に「イケイケ線」があることが発覚。「イケイケって（笑）」と大盛り上がりした2人だが、タブレットを見た長谷川が「運気上昇中でイケイケ状態。チャレンジするのに適した時期なのでマイナス思考はNG」と読み上げると、谷川も「オッケー、ポジティブに」と笑顔を見せた。

「とても運が強く鋭い直感で他の人を驚かせる」

さらに、感情線と頭脳線を結ぶ「神秘十字線」がレアな3つも入っていることが判明。長谷川がタブレットを見ながら「とても運が強く鋭い直感で他の人を驚かせることも。すごいね！」と説明すると、島田氏も「とにかく運に守られて、だから神がかり的なプレーが出てくるんじゃないか」と太鼓判を押し、その予言を裏付けるような過去のスーパープレーが紹介された。

2025年2月のコロンビア戦（SheBelieves Cup）でのこと。谷川は試合開始わずか18秒で、ゴールまで30メートルの位置から衝撃的なミドルシュートを叩き込んでみせたのだ。まさに「イケイケ線」と「トリプル神秘十字線」のパワーを体現したような一撃で、世界中のファンやメディアから大絶賛された。

なでしこジャパンは日本時間4月12日の第1戦でアメリカに1−2で敗れたが、第2戦は同4月15日11時に、第3戦は同18日10時にキックオフを迎える。残る試合でも、「イケイケ線」と「トリプル神秘十字線」を併せ持つ谷川の“神プレー”に期待したい。

（ABEMA／なでしこジャパン）

