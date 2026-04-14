【ひらがなクイズ】古い芸術作品や一時しのぎの手段に共通する2文字は？ 1分以内に挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、歴史的な名作から、処世術、そして通信機器に関する言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□ん
□□さき
□□いでんわ
ヒント：長く語り継がれてきた古い芸術や文学、その場しのぎの浅はかな知恵、そして持ち運びをしない家庭用の電話を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「こて」を入れると、次のようになります。
こてん（古典）
こてさき（小手先）
こていでんわ（固定電話）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な価値のあるもの、技法、そして生活に身近な設備という異なるジャンルの言葉が並んでいました。音の共通点をフックに頭の中の辞書を引くことで、記憶力が効果的に刺激されますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、歴史的な名作から、処世術、そして通信機器に関する言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□さき
□□いでんわ
ヒント：長く語り継がれてきた古い芸術や文学、その場しのぎの浅はかな知恵、そして持ち運びをしない家庭用の電話を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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正解：こて正解は「こて」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こて」を入れると、次のようになります。
こてん（古典）
こてさき（小手先）
こていでんわ（固定電話）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な価値のあるもの、技法、そして生活に身近な設備という異なるジャンルの言葉が並んでいました。音の共通点をフックに頭の中の辞書を引くことで、記憶力が効果的に刺激されますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)