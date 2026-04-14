京都府南丹市の山林で１３日に見つかった遺体について、京都府警は１４日、市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）と判明したと発表した。

安達君は３月２３日から行方不明となっていた。司法解剖の結果、死因は不詳で、３月下旬に死亡したと推定されるという。府警は事件に巻き込まれた可能性もあるとみて、詳しく調べる。

府警の捜査１課幹部は１４日午後６時４５分から、府警本部で報道陣に説明を行った。事件性については、「事件事故の両方を考え、当日の足取りから幅広く捜査する」と述べた。身元を特定した根拠や、死因が不詳の理由については「差し控える」「お伝えできない」として明言を避けた。

府警によると、遺体には刃物など鋭利な物による刺し傷や切り傷はなく、目立った外傷はなかった。着衣にも目立った損傷はないという。死後相当の期間が経過していた。府警は遺体をさらに詳しく鑑定するなどして、死因の解明を目指す。

遺体は今月１３日夕、同小から南約２キロにある山林で、あおむけに倒れた状態で見つかった。胸元に「８４」という数字が書かれたトレーナーを着ており、他の着衣を含め、安達君が行方不明になった当日の服装と特徴は合致している。靴は履いていなかった。

捜査関係者によると、遺体には覆われたり埋められたりするなどの隠された形跡がなかったという。

府警や同小への家族の説明では、５年生だった安達君は終業式前日の３月２３日午前８時頃、校舎から約２００メートル手前で家族の車から降りた後、行方がわからなくなったという。同２９日には同小から西約３キロの山中で、親族が通学かばんを見つけた。今月１２日には、同小から南西約６キロの山中で、安達君のスニーカーに似た黒い靴が見つかっていた。

安達君は、３月２３日に行方不明となっていることが判明したが、家族が車で学校近くまで送ったとする一方、学校の防犯カメラに姿が映っておらず、足取りは不明だ。府警は周辺の防犯カメラや目撃者の捜査を継続し、詳しい状況の解明を目指す。

安達君と遊んだ児童「友達思いのいい人」

遺体が発見された現場では１４日、献花し手を合わせる人の姿があった。身元が安達君と判明すると、地域住民らからは悲しみの声が上がった。

娘が同じ園部小を卒業したばかりという４０歳代の会社員女性は「こんな平和な田舎で想像もしていなかった。本当にショックだ」と言葉少なだった。同小近くに住む会社員女性（５６）は「安達君は長く見つけてもらえず、さみしい思いをしていただろう」と話した。南丹市の３０歳代の会社員男性は「早く解決し、真相が明らかになってほしい」と語った。

複数の児童や保護者の話では、安達君は遊具で遊ぶことが好きな活発な性格だった。学校では鬼ごっこをし、安達君の自宅でゲームをして遊んだことがある年下の男子児童は「友達思いのいい人。早く（無事で）見つかったらいいのに」と願っていたが、かなわなかった。