その老け見え、「ペチャ頭」が原因かも（泣）→【40・50代】は「ふんわりレイヤー」試してみて！

髪のボリュームが不足してトップが寂しく見えると、疲れた印象を与えてしまうことも。そんな時は、カットで空気感を作り出す「ふんわりレイヤー」を取り入れることで、若々しく華やかなシルエットが手に入るかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代のボリューム悩みをカバーしながらオシャレを楽しめる、ふんわりとしたレイヤースタイルをご紹介します。

くすみブラウンのふんわりショートボブ

赤みを抑えたくすみブラウンが落ち着いた印象を与える、エアリーなショートボブです。サイドを後ろへ流して動きを出しつつ、襟足をグッと内側に入れることで、メリハリのある美しいシルエットに。レイヤーカットでトップのボリューム不足をカバーしながら、品のあるまとまり感も実現しました。

立体感バツグン！ ひし形シルエットのウルフボブ

メリハリのあるシルエットが魅力のウルフボブ。前回施したハイライトを活かしつつ、トップをふんわりとしたひし形にカットすることで、ペタンとしやすい頭頂部に自然な立体感を与えています。ベースはタイトにくびれてから毛先を外ハネに仕上げており、首元のスッキリ感との対比でトップのボリュームUP効果がより高まりそうです。

奥行きを感じる、ナチュラルハイライトボブ

艶やかなグレージュにさりげないハイライトを忍ばせ、奥行きをプラスしたレイヤーボブです。サイドをほんのり膨らませてエアリーな雰囲気を出しつつ、ベースに程よい厚みを残すことで、スカスカには見えないよう工夫されています。表面の毛束感も今っぽく、ナチュラルな華やかさをまといたい人にぴったりのスタイル。

春らしく柔らかなひし形ミディ

春らしい柔らかな雰囲気が魅力的な、動きのあるミディアムヘアです。毛束を重ねるようにふんわりと内側へ入れることでボリュームUPを狙いつつ、全体はひし形シルエットに整えてトレンド感もプラス。空気を含んだような質感がペタンとしやすい髪質をカバーして、自然体でフェミニンな印象を叶えてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kzs_hair様、@yuuna__iwama様、@kaito_osaka.design様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里