◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１４日・甲子園）

巨人の松本剛外野手が、９回に値千金の勝ち越し打を放ち、移籍後初のヒーローインタビューを受けた。

「２番・中堅」で先発出場すると、５回に二塁打を放つなどチャンスメイクに貢献し、最後は移籍後初の決勝打。甲子園で連敗を止める大きな一打となった。

松本剛のヒーローインタビューは以下の通り。

ー接戦を制した。

「則本さんがすばらしいピッチングをしていたので、なんとか勝ちたいと思って打席に立ちました」

ー９回は。

「（走者を）返すことだけ。それだけです」

―打球が外野に弾んだ。

「なかなか、開幕していい成績残してなかったので、やっとジャイアンツの一員になれたかなと思います」

ー移籍後初のヒーローインタビュー。

「本当、この甲子園の雰囲気は、やっていて楽しくて。その中で初ヒーロー、すごく幸せです」

ー今の気持ち。

「本当に気持ちいいんでね。あしたも勝てるように頑張りたいと思います」

―ファンにひと言。

「ジャイアンツ１年目の松本剛です。みなさんに顔と名前を憶えていただけるように精いっぱい頑張りたいと思いますので、熱い声援お願いします」