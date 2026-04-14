なでしこジャパンの若き逸材は、あの世界的スーパースターと同じ規格外の手相を持っていたようだ。

【映像】谷川の豪州戦「30mゴラッソ」

世界女王・アメリカ女子代表とのアウェー3連戦に臨んでいるなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）にABEMAが密着取材。特別企画「なでしこジャパン 手相占い診断」では、選手たちの意外な素顔が次々と判明している。

これまで5万人以上を占ってきたタレント島田秀平氏の診断を受けたのは、長谷川唯（マンチェスター・シティ）と谷川萌々子（バイエルン）のMFコンビだ。

谷川の手相診断では、持ち前のセンスと明るさで成功への道を一直線に進むという「二重運命線」があることが判明。タブレットを見た長谷川が「大谷翔平と一緒だって。えー！やばいかも。この線欲しい」と羨ましがると、谷川も「頑張ります」とはにかんだ。

大舞台で30mゴラッソを連発

さらに姓名判断でも「名声と名誉に恵まれる王様の星の持ち主」という驚きの結果が。島田氏からも「今後を引っ張っていってほしいぐらいな、ピッチの王様」と絶賛された。実際に谷川は、2024年パリ五輪のブラジル戦、2025年2月のオーストラリア戦で30m級の衝撃的なゴラッソを叩き込んでおり、まさに「ピッチの王様」と呼ぶに相応しい圧倒的な打開力で世界中を驚かせている。

しかし、そんな輝かしい診断の直後、長谷川が「金銭的にケチだって」とまさかのオチを読み上げる。谷川が苦笑いしながら「妹にケチって言われる」と自己申告すると、撮影を見学していたチームメイトたちもたまらず爆笑。「あっ、でも資産運用などは大当たりするだって。良い意味だよね、節約するってことだもんね。」というフォローが入ったものの、若き王様の意外すぎる“金銭感覚”に現場は和やかな空気に包まれた。

なお、なでしこジャパンは日本時間4月12日の第1戦でアメリカに1−2で敗れたが、第2戦は同4月15日11時に、第3戦は同18日10時にキックオフを迎える。「大谷と同じ手相」を持つ「ピッチの王様」谷川のプレーから目が離せない。

（ABEMA／なでしこジャパン）

