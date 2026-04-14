「まるで別人やん」重盛さと美、眼鏡姿にファン歓喜！ 「リケジョっぽ」「才女感漂ってますわー」
タレントの重盛さと美さんは4月13日、自身のInstagramを更新。眼鏡を着用した姿を披露したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】重盛さと美の眼鏡姿
ファンからは「めっっっちゃお姉さん！」「綺麗なインテリ女子に変身」「才女感漂ってますわー」「リケジョっぽく感じまして、萌えました」「いつもと違うイメージ」「まるで別人やん」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】重盛さと美の眼鏡姿
「綺麗なインテリ女子に変身」重盛さんは「GOOD BYE」とつづり、車内で撮影した2枚の自撮りショットを投稿。髪を後ろでまとめ、眼鏡を着用しているからか、知的で落ち着いた雰囲気に見えます。普段の投稿とは違うレアな姿と言えるかもしれません。
「メガネ姿に黒髪お似合いですね」3日の投稿でも、眼鏡を着用した姿を披露した重盛さん。「黒髪見慣れましたかえ？」とあるように、ストレートロングの黒髪も見どころです。ファンからは「美人過ぎる！！！」「メガネ姿に黒髪お似合いですね」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)