「凄すぎてもはや気持ち悪くすらある」人気芸人、吉田ユニ担当のキービジュアル公開！ 「神のデザイン」
お笑いトリオ・東京03の飯塚悟志さんは4月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。第28回単独公演「満更じゃないから」のキービジュアルを公開し、話題となっています。
【写真】東京03、吉田ユニ担当のキービジュアル
ファンからは「お、オシャレだ……！」「神のデザイン」「センスえっぐい」「気が狂うくらいやばい」「凄すぎてもはや気持ち悪くすらある」「YMOかと思いました」「吉田ユニだって一発でわかるのすごいな」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】東京03、吉田ユニ担当のキービジュアル
「センスえっぐい」飯塚さんは「今回のキービジュアルでございます！」とつづり、1枚の画像を投稿。一見すると、3人の姿がテーブルに反射しているように見えますが、実はパンや輪ゴム、葉っぱなどで3人をかたどっているという工夫の凝らされたデザインになっています。「吉田ユニさん今年もありがとう！！」とあるように、アートディレクターの吉田ユニさんが担当したとのことです。
キービジュアルは過去にも担当歌手で俳優の星野源さんの作品のアートワークや、渡辺直美さんのアートディレクションなどで知られる吉田さん。東京03の単独公演のキービジュアル作成は、過去にも担当しています。気になった人は、過去のキービジュアルもチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)