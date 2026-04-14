プロ野球セ・リーグ 巨人4-3阪神(14日、甲子園球場)

阪神は相手先発・則本昂大投手の前に6回2安打と苦戦。それでも7回に打線が奮起し一時は逆転しましたが、その後8回、9回とリリーフ陣が失点を重ね、接戦を落としました。

この日は前回、セ・リーグタイ記録の16奪三振と好投した才木浩人投手が先発。しかし、この日は再三ランナーを得点圏に背負う苦しいピッチングとなりました。

初回こそキレのある球で三者凡退におさえるものの、2回にはエラーから三連打で2失点。すると4回にも連打でランナー2人を背負います。

それでも後続をおさえ失点せずにこの回を投げ終えますが、続く5回も1死から松本剛選手と泉口友汰選手に連打を浴び、1死1、3塁とピンチを招きます。才木投手はここでも粘りの投球を披露。なんとか後続をおさえ、巨人に追加点を許しません。

才木投手は6回7安打を許す内容で、苦しみながらも2失点でまとめ、降板となりました。

一方、反撃したい打線は相手先発・則本昂大投手の前に苦戦します。6回までわずか2安打と沈黙しますが、7回に2番手・北浦竜次投手に襲いかかり、先頭の佐藤輝明選手が2塁打、大山悠輔選手がレフト前ヒット、1死となって前川右京選手がライトへのタイムリーを放ち、ようやく1点を返します。

なおも2死2、3塁のチャンスとし、3番手の田中瑛斗投手に対し、代打・郄寺望夢選手がバットを折りながらもショート後方へポテンヒット。この一打で2人が生還し逆転に成功しました。

しかし喜びもつかの間、リリーフ陣がリードを守り切れません。8回にモレッタ投手が巨人の大城卓三選手に同点ソロを許すと、9回には岩崎優投手が松本剛選手にタイムリーを許し勝ち越されると、その裏の阪神攻撃では、巨人守護神・マルティネス投手の前に抑えられ、接戦を落としました。

今季初めての甲子園での伝統の一戦。初戦は終盤に激しくスコアが動く展開となりましたが、ホームの阪神が1点差及ばず黒星となりました。