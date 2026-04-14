「アトム法律グループ」代表の弁護士・岡野タケシ氏が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、Xの収益事情を明かした。

フォロワー数24万人を抱える岡野氏は「Xはいまボーナスタイムだ。収益面で、7年前のYouTubeみたいな効率の良さがある。直近2週間で、約5万4000円が振り込まれた。経営者がClaudeの使い勝手を試すついでに片手間で書いてるエッセイで、この数字が出る」と報告。

「10代20代の時間がある人たちが本気を出せば、月50万円くらいは普通に目指せると思った。Xはアルゴリズムが変わって、フォロワーが少なくても、伸びる投稿はちゃんと伸びる。TikTokみたいなイメージだ コンテンツを作って、伸びたり伸びなかったりしながら工夫を重ねていく。これがすごく楽しい。これからの若者には、ぜひ体験してほしいプロセス」

また「XのRevenue Sharingは、プレミアム会員がインプレッションをつけた投稿に収益が分配される仕組み。YouTubeと違って、チャンネル登録者がいなくても始められる。フォロワーゼロからでも、バズれば収益が出る。早く始めた人ほど、プラットフォームが伸びる恩恵をまるごと受け取れる。これも、7年前のYouTubeと同じ構造だ」と説明していた。