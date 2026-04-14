◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―４巨人（１４日・甲子園）

巨人は今季初の甲子園で価値ある逆転勝利を飾った。

２回に相手の失策も絡んで天敵・才木から２点を先制。だが、その後の無死二、三塁で８番・中山が空振り三振、９番・則本も三振、１番・浦田が遊飛に倒れた。

２―０の４回は１死二、三塁から中山が二ゴロ、則本が三振で無得点。

「次の１点」を取れそうで取れず、リードはしているが、嫌な雰囲気が充満した。

先発の則本は６回無失点の快投。だが、７回に状況が暗転する。２番手北浦が１点差に迫られ、田中瑛にスイッチも代打・高寺の２点適時打で逆転を許した。

試合の流れは完全に阪神ペース。だが、８回２死から大城が値千金の同点ソロをモレッタから放った。

同点の９回には、１死から代打・坂本が岩崎から左前安打、２死二塁から松本が決勝の勝ち越し左前適時打。北浦を、チームを救った。

昨年は阪神に８勝１７敗と負け越し、１点差負けが８試合、２点差負けが１試合と僅差の接戦で苦戦。今年初の甲子園で、課題も残ったが、全員の力で１点差で勝利した意味は大きい。勢いに乗っていけそうな、白星をもぎ取った。（片岡 優帆）