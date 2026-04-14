22歳・宮世琉弥、“人生初の結婚式”に出席 マネージャーの門出祝い「本当に素敵でした」
俳優の宮世琉弥（22）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。人生で初めて結婚式に出席したことを報告した。
【写真】「スーツ似合いすぎ」人生初の結婚式出席で“新郎”マネージャーとの2ショットを披露した宮世琉弥
宮世は「マネージャーさんのぐっちーさんの結婚式に参加しました！」と報告し、自身は黒のスーツ姿で袴姿のマネージャーと並ぶ2ショットを披露。「人生初の結婚式でした。本当に素敵でした。美味しいご飯食べたし笑顔が会場に沢山あって！幸せ空間を楽しんでました ぐっちーかっこよかったぜよ 末長くお幸せに」と振り返った。
この投稿にファンからは「ぐっちーさんご結婚おめでとうございます」「琉弥くん初めての結婚式だったんだね スーツ似合いすぎてる かっこいい」「琉弥くんもぐっちーさんも似合ってる」「ぐっちーさんも琉弥くんも爆イケだよー!!」「こっちまで幸せです。幸せでいてください。共有してくれてありがとう！」「人生初がぐっちーさんのってなんか素敵すぎる」「琉弥くんとぐっちーさんって本当に素敵な関係」などのコメントが寄せられている。
【写真】「スーツ似合いすぎ」人生初の結婚式出席で“新郎”マネージャーとの2ショットを披露した宮世琉弥
宮世は「マネージャーさんのぐっちーさんの結婚式に参加しました！」と報告し、自身は黒のスーツ姿で袴姿のマネージャーと並ぶ2ショットを披露。「人生初の結婚式でした。本当に素敵でした。美味しいご飯食べたし笑顔が会場に沢山あって！幸せ空間を楽しんでました ぐっちーかっこよかったぜよ 末長くお幸せに」と振り返った。