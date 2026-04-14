今季、九回のマウンドを任されています。

シーズン開幕前の練習中にサブロー監督から「今年はクローザーでいく」と伝えられたときは、素直にうれしかったです。自分がずっと目標にしてきた場所に、ようやく挑戦できると思いました。ただ同時に「ミスをしたらすぐに代える」とも言われ、その一言で気が引き締まりました。このポジションは与えられるものではなく、自分で結果を出して守り続けるものだと強く感じています。

開幕戦の当日は、不思議と落ち着いていました。それでも、セレモニー後にチームで円陣を組み、ネフタリ・ソト選手の言葉を聞いた瞬間、一気に気持ちが高まりました。「今年はやってやる」。そう自然に思えたことで、いい緊張感のまま試合に入ることができました。

とはいえ、登板前のブルペンではやはり緊張していました。サブローさんの監督としての初勝利、毛利海大投手のプロ初勝利がかかった試合。その重みは強く感じていました。

ただ、八回裏にグレゴリー・ポランコ選手がホームランを打ってくれて点差が広がり、少し気持ちに余裕が生まれました。マウンドに上がってからは腹をくくり、「自分のやるべきことをやるだけ」と割り切ることができました。その切り替えができたことで、自分の投球に集中できたと思います。

試合後、ウィニングボールはサブローさんに渡しました。監督としての初勝利でもあり、自然とそういう行動になりました。その後、ボールは毛利投手のもとへ渡ったと聞き、自分の中でもあの１勝の意味を改めて感じました。多くの人の思いが詰まった１勝だったと感じています。

僕にとって最終回のマウンドは特別な場所です。ただ、やるべきことはシンプルです。一つ一つのアウトに全力を注ぎ、その積み重ねで信頼を勝ち取る。この役割を“任される存在”から“信頼して任せられる存在”へ。結果で証明し続けていきたいと思います。