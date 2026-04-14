エスピノーサ社長は今年後半に米国市場に投入する新型エクストレイルを公開した＝１４日、日産本社

日産自動車は車種を５６から２割減の４５に絞り込み、自動運転技術を搭載した新車投入を加速させる。１４日に発表した長期ビジョンで明らかにした。主力である日米中の市場に注力し、年間販売は２０３０年度までに３国で２４年度比２４％増の計２５５万台を目指す。経営再建が「折り返し地点」（イバン・エスピノーサ社長）に立ったとして、成長戦略にかじを切った。

前経営陣が策定した電動化推進が主軸の長期ビジョンと経営計画を事実上、凍結した格好だ。電気自動車（ＥＶ）市場は米欧を中心に失速し、方針転換した。

開発と生産を主に三つの商品群に分類し、これらの販売台数を将来的に全体の８割以上に引き上げる。それぞれの車種でハイブリッド車（ＨＶ）やＥＶといった複数の動力源を選べるようにする。

商品群ごとにプラットフォーム（車台）だけでなく、電気電子アーキテクチャー（ＥＥＡ）やアッパーボディーといった内部部品も共通化する。部品は点数を２割、種類を７割減らし、開発期間を５０カ月から最短３０カ月に短縮する。横浜市西区の本社で発表したエスピノーサ社長は「低収益モデルから撤退し、成長分野への投資を強化する」と述べた。

一例として、新型の多目的スポーツ車（ＳＵＶ）２車種を公開。独自のＨＶ技術「ｅパワー」を搭載した「エクストレイル」と、「ジューク」のＥＶを披露した。廃止する車種は明かさなかった。