■これまでのあらすじ

妻は義母の過干渉に耐え兼ね、「お義母さんと距離を置きたい」と夫に告げた。それでも夫は義母の味方ばかりするので思いをぶつけると、ようやく夫は事の重大さをわかったようで…。後日実家へ行き、夫は母に「もう家には来ないでくれないか」と切り出すのだった。



【夫side STORY】俺は本当は、妻のSOSに気づいていました。妻が体調不良のときも、母に振り回されているときも、見て見ぬふりをしてしまった。妻が苦しんでいるのをわかっているのに、毎回、逃げてしまった。

妻の痛みに向き合ったら、俺が何もしてこなかった現実をつきつけられるような気がして…それが怖かったんです。妻と母は女同士、母親同士なんだから、ふたりでうまくやってくれればいいと思ってしまったけれど…。俺は妻の味方じゃないといけなかったんです。夫なのに、妻が傷ついているのを知ってて逃げた…サイテーな男です。だから、母とちゃんと話し合おうと思います。母は「綾乃さんのため」と善意のつもりでいるようですが、妻に届いていたのは「あなたはダメだ」というメッセージだけだったんです。それを告げると、母は「私がいなかったら誰が綾乃さんを助けるのよ！」と泣き叫びだして…。

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:エイデザイン 高木(ウーマンエキサイト編集部)