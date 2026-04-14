ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米生産者物価指数（PPI）（3月）

予想 1.2% 前回 0.7%（前月比)

予想 N/A 前回 3.4%（前年比)

予想 0.6% 前回 0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 N/A 前回 3.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



22:00

IMF世界経済見通し・世界金融安定報告



23:00

グリーン英中銀委員、講演

マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演

レーンECBチーフエコノミスト、講演



15日

1:05 ベイリー英中銀総裁、テイラー英中銀委員、討論会出席



1:10

グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



1:45

バーFRB理事、米経済について講演（質疑応答なし）



2:00

バーFRB理事、ボストン・リッチモンド・フィラ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



6:00

ラガルドECB総裁、BWC春季会合出席



レバノン・イスラエル国交正常化協議（ワシントン）

バンス米副大統領「ターニング・ポイント・USA」演説



米主要企業決算

JPモルガン、ウェルズファーゴ、シティ、ブラックロック、J＆J



※予定は変更されることがあります。

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