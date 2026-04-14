21:30
米生産者物価指数（PPI）（3月）
予想　1.2%　前回　0.7%（前月比)　
予想　N/A　前回　3.4%（前年比)　
予想　0.6%　前回　0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　N/A　前回　3.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

22:00　
IMF世界経済見通し・世界金融安定報告

23:00　
グリーン英中銀委員、講演
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演
レーンECBチーフエコノミスト、講演

15日
1:05　ベイリー英中銀総裁、テイラー英中銀委員、討論会出席

1:10　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

1:45　
バーFRB理事、米経済について講演（質疑応答なし）

2:00　
バーFRB理事、ボストン・リッチモンド・フィラ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

6:00　
ラガルドECB総裁、BWC春季会合出席

レバノン・イスラエル国交正常化協議（ワシントン）
バンス米副大統領「ターニング・ポイント・USA」演説

米主要企業決算
JPモルガン、ウェルズファーゴ、シティ、ブラックロック、J＆J

※予定は変更されることがあります。