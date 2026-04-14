ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米生産者物価指数（PPI）（3月）
予想 1.2% 前回 0.7%（前月比)
予想 N/A 前回 3.4%（前年比)
予想 0.6% 前回 0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 N/A 前回 3.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
22:00
IMF世界経済見通し・世界金融安定報告
23:00
グリーン英中銀委員、講演
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演
レーンECBチーフエコノミスト、講演
15日
1:05 ベイリー英中銀総裁、テイラー英中銀委員、討論会出席
1:10
グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
1:45
バーFRB理事、米経済について講演（質疑応答なし）
2:00
バーFRB理事、ボストン・リッチモンド・フィラ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
6:00
ラガルドECB総裁、BWC春季会合出席
レバノン・イスラエル国交正常化協議（ワシントン）
バンス米副大統領「ターニング・ポイント・USA」演説
米主要企業決算
JPモルガン、ウェルズファーゴ、シティ、ブラックロック、J＆J
※予定は変更されることがあります。
米生産者物価指数（PPI）（3月）
予想 1.2% 前回 0.7%（前月比)
予想 N/A 前回 3.4%（前年比)
予想 0.6% 前回 0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 N/A 前回 3.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
22:00
IMF世界経済見通し・世界金融安定報告
23:00
グリーン英中銀委員、講演
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演
レーンECBチーフエコノミスト、講演
15日
1:05 ベイリー英中銀総裁、テイラー英中銀委員、討論会出席
1:10
グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
1:45
バーFRB理事、米経済について講演（質疑応答なし）
2:00
バーFRB理事、ボストン・リッチモンド・フィラ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
6:00
ラガルドECB総裁、BWC春季会合出席
レバノン・イスラエル国交正常化協議（ワシントン）
バンス米副大統領「ターニング・ポイント・USA」演説
米主要企業決算
JPモルガン、ウェルズファーゴ、シティ、ブラックロック、J＆J
※予定は変更されることがあります。