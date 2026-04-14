◆パ・リーグ ロッテ１―５日本ハム（１４日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテは日本ハムとのカード初戦に敗れて、３連敗を喫した。５連敗後、１０日の西武戦で勝利したが、１１日から３連敗で直近９試合は１勝８敗。今季１６試合で５勝１１敗、借金６となった。

ＤｅＮＡから移籍後、本拠のＺＯＺＯで初登板した先発右腕のジャクソンは初回、水野、清宮への連続四球などで１死一、二塁のピンチを招くと郡司に中前適時打。１点を先制された。

２回、寺地の２号ソロで同点に追いついたが、４回に水野に２点二塁打を打たれて勝ち越された。ジャクソンは６回、田宮に本塁打を許し、さらに１点を失った。結局、７回１１４球を投げて６安打６四死球４失点で２敗目を喫した。

打線は２回の寺地の一発で、日本ハム・達との対戦ではＺＯＺＯでは２９イニング目で初得点を奪った。だが３回以降は、達にあしらわれた。

敗れれば５カード連続の負け越しが決まる１５日はドラフト２位左腕の毛利（明大）が先発する。今季の開幕投手を務めて２試合で１勝０敗、防御率１・５０と好投を続けるルーキーを打線が援護して、４連敗は阻止したいところだ。