◇プロ野球 セ・リーグ 中日 6-2 広島(14日、豊橋)

中日は広島に勝利し連敗を3で止めました。

先発・金丸夢斗投手は初回、2アウトから連打でピンチを背負うもファビアン選手を低めのチェンジアップで打ち取り、無失点で立ち上がります。

打線はその裏、広島先発・森下暢仁投手を攻め立ていきなりノーアウト満塁のチャンス。ここで4番・ボスラー選手がライトへ犠牲フライを打ち、1点を先制します。

さらに花田旭選手もレフトへのタイムリー2ベースで続き2点目。なおも1アウト2、3塁からサノー選手がライトフェンス直撃のタイムリーを放ち、2者生還で初回から4点を挙げました。

さらに打線は5回、花田選手のこの試合2本目のタイムリーと、高橋周平選手のタイムリーで2点追加。リードを6点に広げます。

援護を受けた金丸投手は2~4回を打者9人で抑えるピッチング。2回は3者連続三振を奪うなど、7回まで無失点投球を続けました。

しかし8回、1アウトから3連打で2失点し降板。金丸投手はこの試合7回1/3を119球、7被安打、8奪三振、0与四死球、2失点でした。

その後8回のピンチをメヒア投手が抑えると、9回は松山晋也投手が締めて勝利しました。金丸投手が今季初勝利をつかんでいます。