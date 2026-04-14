季節外れの暑さでダム渇水続く…貯水率36%で観光放流見送り　都内の農園でニンジン変形…夏野菜ピンチ　袋も種も値上がり

14日に「イット！」が取材に向かったのは、首都圏最大の宮ヶ瀬ダム。

宮ヶ瀬ダムでは渇水のため、湖の底に沈んでいた風景が地上に現れ、道路や交通標識などがむき出しになっていました。

国土交通省関東地方整備局・尾崎武志さん（崎はたつさき）：

3月下旬から4月初めにまとまった雨がありましたので現在36％まで6％ほど回復している状況。過去最低レベルで推移している状態。

現在の貯水率は36％。

過去10年の平均値と比べ、半分以下にとどまっています。

宮ヶ瀬ダムでは毎年4月から11月まで観光放流を実施。

圧巻の放水ショーは観光客に大人気ですが、担当者は「現在水位が非常に低下していて、残念ながら4月からの実施は今見送っている状況」と話し、2026年は観光放流再開のめどは立っていないということです。

14日、東京都心の最高気温は24.6度と夏日に迫り、5月下旬並となりました。

異例の暑さにより野菜にも影響が出ていました。

夏野菜の代表格、トウモロコシを見せてもらうと、黒いマルチシートやその上にかかっているテント状のシートが、イラン情勢による原油高騰で値上がりしているというのです。

カラフル野菜の小山農園・小山三佐男代表：

高くても買わなくてはいけないが、品薄になってきたというのが問題。春の分は確保したが、秋冬の在庫がないと言われてしまった。

さらに、野菜を出荷する際に使用する袋も高騰。

カラフル野菜の小山農園・小山三佐男代表：

この袋に入れないと、どんどん水分が抜けて傷んでしまう。在庫がないという業者さんもいるので、本当に今あるだけしかない感じ。

経費を抑えるため、苗ではなく種から育てているということですが、その種についても、小山さんは「どうしてもヨーロッパ中心の野菜を使っているので、値段は1〜2割は上がるのではといわれている。1〜2割で済めばいいんですけど。転嫁せざるを得ないという感じ、野菜の価格に」と話しました。

今後、野菜の値上がりが避けられない状況の中、今お買い得の野菜を、スーパーアキダイの秋葉弘道社長に教えてもらいました。

スーパーアキダイ・秋葉弘道社長：

タケノコですよね、暑さの影響で一気に出ている。だから値段も一気に下がった。今週中にタケノコを食べようと思ってください、もう来週だと手遅れ。

他には、レタスやホウレンソウ、コマツナ、チンゲンサイなどの葉物野菜がオススメだということです。