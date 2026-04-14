ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「仕事で忙しい俺を休ませようと思わないの？」夫の言い分に異議あり… 「仕事で忙しい俺を休ませようと思わないの？」夫の言い分に異議あり！ 結婚前の優しい夫はどこに？ 夫と妻の言い分とは 「仕事で忙しい俺を休ませようと思わないの？」夫の言い分に異議あり！ 結婚前の優しい夫はどこに？ 夫と妻の言い分とは 2026年4月14日 20時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夫婦ってこんなもの…？ と虚しさを感じながらやり過ごす日々。釣った魚に餌をやらないタイプだったのでしょうか。あの優しかった夫はどこへ…。そして妊活を始めて1年が経過したころ、夫にある相談をするのですが…!?>>【まんが】夫に湿布を貼りたくない(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫に湿布を貼りたくない 「ママ会来ますよね？」行きたくないけど断ったらバレるよね…行ってみると夫の職業自慢大会!? 引っ越し後のママ友付き合いの苦悩 夫「腕がつりそうだから抱っこ交代して？」妻「こっちはお風呂入ったばっかりですけど？」大げさな夫は仮病常習犯!?