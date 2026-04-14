◇セ・リーグ 中日―広島（2026年4月14日 豊橋）

中日の2年目左腕・金丸夢斗投手（23）が今季3度目の先発マウンドで待望の今季初勝利を挙げた。7回1/3を投げ、被安打7の8奪三振、2失点の力投だった。

地方球場での登板は昨季7月8日巨人戦（山形）以来2試合目。連敗脱出へ、力の限り腕を振った。初回は菊池、モンテロに連打を浴びたが、続くファビアンを投直に仕留めてピンチを脱出。初回に4点の援護を受けて向かった2回のマウンドは、力のある直球を軸に圧巻の3者連続三振。波に乗った。

チームは12日の阪神戦（バンテリンドーム）に0―3で敗戦。今季2度目の零敗で3度目の3連敗を喫し、借金は今季ワーストの8に膨らんだ。昨季は同一リーグで唯一、阪神に13勝12敗と勝ち越したが、今季の初対戦で3連戦3連敗。開幕から14試合で首位・阪神とのゲーム差は7・5に広がり、この日の広島戦を迎えた。

5回は2死一、二塁とされたが、大盛を渾身（こんしん）の外角直球で見逃し三振斬り。7回2死二塁の場面ではキレ味鋭いスライダーで勝田のバットに空を切らせた。

「6番・一塁」で先発したサノーがアクシデントに見舞われ、2回の守備から途中交代。ベンチへ退く際に左足をひきずるようなしぐさを見せた。今後の状態が心配される中、WBC日本代表左腕の快投で連敗を3で止めた中日。待望の今季初勝利を挙げた金丸の今季の飛躍に期待膨らむ豊橋の夜になった。