潟上市のブルーメッセあきたで、チューリップがまもなく満開となりそうです。



色とりどりのチューリップ、約6万本を楽しむことができます。

潟上市の道の駅しょうわ「ブルーメッセあきた」では、毎年4月下旬に満開となるチューリップが、今年は雪どけが早く気温も高く推移したため、1週間ほど早く見ごろを迎えそうです。





このままいくと、今週末から週明けにはきれいなチューリップが見られそうだということです。芝生花壇では、赤、白、黄、ピンク、紫など9種類、約6万本のチューリップが花を咲かせるほか、ヒヤシンスも4種類開花しているということです。

18日からは正面入口とホール内で販売会が行われ、ガーデニングシーズンにぴったりの春の草花や、昭和地区花き生産者の花壇苗、鉢物が販売されます。



販売されるのは、パンジー、ビオラ、マーガレット、ペチュニア、芝桜、アリッサム、キンギョソウ、ラベンダーなど。



毎年人気のイベントで、販売会目当てに訪れる人も多いということです。

29日からは「ブルーメッセあきた スプリングフラワーフェア」が行われ、秋田刑務所で作られた商品の販売会や、4日にはなまはげ太鼓の演奏も行われます。



イベントは、29日から来月6日までの8日間、午前9時から午後6時までです。