RSK

写真拡大

気象庁によりますと、10日（金）午前3時に「台風4号（シンラコウ）」が発生したということです。

【画像をみる】「台風4号」今後の進路は？14日（火）～19日（日）雨風シミュレーション

大型で猛烈な勢力の台風4号はきょう（14日）午後6時には、
マリアナ諸島を北西へ1０キロの速さで進んでいます。

中心の気圧は920ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は55メートル、
最大瞬間風速は75メートル

となっています。

「台風４号」今後の進路は？

台風の中心は、

15日18時
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
進行方向、速さ    北北西 ゆっくり
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (135 kt)

16日15時
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
進行方向、速さ    北 10 km/h (6 kt)
中心気圧    945 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)

17日15時
強さ    強い
存在地域    小笠原近海
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)

18日15時
強さ    強い
存在地域    南鳥島近海
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)

19日15時
強さ    強い
存在地域    南鳥島近海
進行方向、速さ    北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)

が予想されています。

＊14日午後6時45分 気象庁発表

「雨と風の画像シミュレーション」は以下の【関連記事】からご覧いただけます。