【台風情報】大型で猛烈な「台風4号」 最大瞬間風速は75メートル 17日（金）には小笠原近海予想 今後の進路は？14日（火）～19日（日）雨風シミュレーション【気象庁 14日午後9時】
気象庁によりますと、10日（金）午前3時に「台風4号（シンラコウ）」が発生したということです。
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大型で猛烈な勢力の台風4号はきょう（14日）午後6時には、
マリアナ諸島を北西へ1０キロの速さで進んでいます。
中心の気圧は920ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は55メートル、
最大瞬間風速は75メートル
となっています。
「台風４号」今後の進路は？
台風の中心は、
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
進行方向、速さ 北北西 ゆっくり
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
16日15時
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
進行方向、速さ 北 10 km/h (6 kt)
中心気圧 945 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
17日15時
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
18日15時
強さ 強い
存在地域 南鳥島近海
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
19日15時
強さ 強い
存在地域 南鳥島近海
進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
が予想されています。
＊14日午後6時45分 気象庁発表
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