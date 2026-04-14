承認欲求モンスター


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「お茶出しは女性の仕事だろ」？

旧時代的な男尊女卑を体現した男に真正面からぶつかっていく！

小柄に生まれ、可愛らしい服が好きで、控えめな性格に育った中山ミキ。

彼女は親に反対されながらも工学部に進学、難関資格も取得し、現場でバリバリと働く優秀なシステムエンジニアとなります。

そんなある日、取引先からヘッドハンティングされ、キャリアアップのため転職を決意。転職先で出会ったのは、時代錯誤な発現を繰り返す橘仁（たちばな じん）でした。彼の発言にミキはギョッとするものの、正面から対峙することになって…？

転職先で出会った、時代遅れな「女性へのマウンティング」を繰り返す同僚とのエピソードをお送りします。

※本記事はぱん田ぱん太著の書籍『マウンティング男の価値観をぶち壊した結果』から一部抜粋・編集しました。

※本作では登場人物の一部の言動に、現代では不適切とされるものが含まれます。これらはキャラクターの人物像や人間関係を描写するためのものであり、作者・編集部がそれらの価値観を肯定・助長する意図はありません。

彼らの中で


口に出す人はいないかな


ダサいから


マネしな？


会社とプライベートって違うでしょ


お父さんじゃないよ？


俺にも伝わるでしょ？


どういう意味？


褒めてもらわないと気が済まない女


自立した立派な女で


誤解だよ


気を付ける…


努力って


褒めてほしいって思ってるうちは


ためになった！


著＝ぱん田ぱん太／『マウンティング男の価値観をぶち壊した結果』