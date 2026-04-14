「スパイクに魔法が宿っているのか」GKは一歩も動けず！ 元マンC戦士のアル・アハリをアジア８強に導く圧巻FK弾に脚光「驚異的だ」【ACLE】
かつてマンチェスター・シティでプレーした35歳のレフティが、アジアの舞台で健在ぶりを見せつけた。
緊迫化する中東情勢の影響で、延期されていたアジア・チャンピオンズリーグエリートのラウンド16が現地４月13日に開催。アル・アハリ（サウジアラビア）とアル・ドゥハイル（カタール）がサウジアラビアのジッダで対戦し、延長戦の末、１−０でアル・アハリが接戦を制した。
チームを準々決勝に導く活躍を見せたのが、リヤド・マフレズだ。117分、ペナルティアークの手前右で得たFKで、自慢の左足を振り抜く。放たれたボールは正確にコントロールされ、目の前の壁を越えてゴール右に収める。相手GKは動けず、見送るしかなかった。
ACLEの公式Xが得点シーンを公開。SNS上では以下のような声が上がった。
「英雄だ」
「素晴らしいゴール」
「彼の左足は健在だね」
「マフレズがいなければ、大会を去っていた」
「チームの救世主だ」
「スパイクに魔法が宿っているのか」
「驚異的だ」
技巧が詰まったスーパーショットだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やっぱり上手い！ マフレズの鮮やかなFK
緊迫化する中東情勢の影響で、延期されていたアジア・チャンピオンズリーグエリートのラウンド16が現地４月13日に開催。アル・アハリ（サウジアラビア）とアル・ドゥハイル（カタール）がサウジアラビアのジッダで対戦し、延長戦の末、１−０でアル・アハリが接戦を制した。
チームを準々決勝に導く活躍を見せたのが、リヤド・マフレズだ。117分、ペナルティアークの手前右で得たFKで、自慢の左足を振り抜く。放たれたボールは正確にコントロールされ、目の前の壁を越えてゴール右に収める。相手GKは動けず、見送るしかなかった。
ACLEの公式Xが得点シーンを公開。SNS上では以下のような声が上がった。
「英雄だ」
「素晴らしいゴール」
「彼の左足は健在だね」
「マフレズがいなければ、大会を去っていた」
「チームの救世主だ」
「スパイクに魔法が宿っているのか」
「驚異的だ」
技巧が詰まったスーパーショットだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やっぱり上手い！ マフレズの鮮やかなFK