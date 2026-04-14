決勝弾を挙げ、チームメイトから祝福されるマフレズ（７番）。（C）Getty Images

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　かつてマンチェスター・シティでプレーした35歳のレフティが、アジアの舞台で健在ぶりを見せつけた。

　緊迫化する中東情勢の影響で、延期されていたアジア・チャンピオンズリーグエリートのラウンド16が現地４月13日に開催。アル・アハリ（サウジアラビア）とアル・ドゥハイル（カタール）がサウジアラビアのジッダで対戦し、延長戦の末、１−０でアル・アハリが接戦を制した。
 
　チームを準々決勝に導く活躍を見せたのが、リヤド・マフレズだ。117分、ペナルティアークの手前右で得たFKで、自慢の左足を振り抜く。放たれたボールは正確にコントロールされ、目の前の壁を越えてゴール右に収める。相手GKは動けず、見送るしかなかった。

　ACLEの公式Xが得点シーンを公開。SNS上では以下のような声が上がった。

「英雄だ」
「素晴らしいゴール」
「彼の左足は健在だね」
「マフレズがいなければ、大会を去っていた」
「チームの救世主だ」
「スパイクに魔法が宿っているのか」
「驚異的だ」

　技巧が詰まったスーパーショットだった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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