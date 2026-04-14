鹿児島県の特産品や観光地をPR 米ワシントンでイベント
アメリカの首都・ワシントンで13日、鹿児島県の特産品をPRし外国人観光客を呼び込むためのイベントが開かれました。
鹿児島県産の食材や観光地をPRするイベントが13日、ワシントンで開かれ、およそ300人が参加しました。
山田駐米大使
「今夜は鹿児島県の魅力と見どころをご紹介します。鹿児島は日本で最も魅力的で、非常に個性豊かな地域の一つです」
イベントでは鹿児島県産のハマチの寿司や抹茶、焼酎などが振舞われたほか、和牛などを使ったフレンチやイタリアンなどの料理を提供し、和食以外での楽しみ方を提案しました。
シェフ
「（鹿児島の和牛は）味に雑味がない、とにかく和牛の味は最高」
参加者
「（焼酎は）とてもおいしい。まろやかで甘みもある」
参加者
「アメリカの抹茶の多くは草っぽい味がする気がするが、これはまろやかで自然な味わいですばらしい」
鹿児島県は2024年度の農林水産物の輸出額471億円のうち、アメリカがおよそ半分を占めています。
鹿児島県 塩田知事
「輸出総額の約半分がアメリカの市場になっているので、今後これをさらに（米国内の）地域を拡大することで輸出を増やしていきたい」