アメリカの首都・ワシントンで13日、鹿児島県の特産品をPRし外国人観光客を呼び込むためのイベントが開かれました。

鹿児島県産の食材や観光地をPRするイベントが13日、ワシントンで開かれ、およそ300人が参加しました。

山田駐米大使

「今夜は鹿児島県の魅力と見どころをご紹介します。鹿児島は日本で最も魅力的で、非常に個性豊かな地域の一つです」

イベントでは鹿児島県産のハマチの寿司や抹茶、焼酎などが振舞われたほか、和牛などを使ったフレンチやイタリアンなどの料理を提供し、和食以外での楽しみ方を提案しました。

シェフ

「（鹿児島の和牛は）味に雑味がない、とにかく和牛の味は最高」

参加者

「（焼酎は）とてもおいしい。まろやかで甘みもある」

参加者

「アメリカの抹茶の多くは草っぽい味がする気がするが、これはまろやかで自然な味わいですばらしい」

鹿児島県は2024年度の農林水産物の輸出額471億円のうち、アメリカがおよそ半分を占めています。

鹿児島県 塩田知事

「輸出総額の約半分がアメリカの市場になっているので、今後これをさらに（米国内の）地域を拡大することで輸出を増やしていきたい」

鹿児島県の塩田知事は、主力の品目である和牛やぶり、お茶に加え、今後はうなぎやかつお節などの輸出拡大に力を入れていく考えを示しました。