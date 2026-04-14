10月から放送される俳優・大泉洋さん（53）が主演する、日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に、俳優の寺尾聰さん（78）が出演することが発表され、コメントを寄せました。

ドラマは、作家・池井戸潤さんの小説が原作で、日本の正月の風物詩である箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局『大日テレビ』の舞台裏の、2つの大きな柱で物語が描かれます。

寺尾さんが演じるのは、明誠学院大学陸上競技部を38年間率いてきた名物監督・諸矢久繁。厳しい指導で知られ、ひとたび決めたことは曲げない頑固さを持つ一方で、選手たちからは深く信頼され続けてきた名将です。

寺尾さんは「私が演じるのは、箱根駅伝という競技を知り尽くし、その魅力に深く取り憑（つ）かれた老将で、言うなれば、人から人へ、時代から時代へと思いをつないでいく、“たすき”のような役割を担っているのかもしれません」と話しました。

続けて、「山下智久さんとは今回が初めての共演になります。真正面から向き合ったとき、どのような化学反応が生まれるのか、今から非常に楽しみにしています。この作品を通して、箱根駅伝の奥深さ、そして人から人へと受け継がれていく“思いの力”を感じていただけたら嬉（うれ）しいです」とコメントを寄せました。

日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は10月から放送される予定です。