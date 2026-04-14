戸田恵梨香（37）が占い師の細木数子さんの17歳から66歳までを演じた主演のNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（瀧本智行監督、27日から世界独占配信。全9話）配信記念PARTYが14日、都内で行われた。戸田は、細木さんと親交が深かった、演歌歌手の島倉千代子さんを演じた三浦透子（29）が、吹き替えなしで自ら歌唱した島倉さんの歌を聴き「島倉千代子さんの音源を流していると思った」と勘違いしたと明かし「透子ちゃんの歌だよ、と聞き鳥肌が立った」と仰天したと撮影を振り返った。

三浦はこの日、生前の島倉さんを思い起こさせる着物姿で登場。俳優業と並行して歌手としても活動し、高評価を得ているが、戸田の絶賛を聞き、照れ笑いを浮かべた。「島倉千代子さんを演じるってどういうことでしょう？ と。歌を練習することを心の支えに、近づけるよう準備しました」と、歌唱練習が実在した大御所歌手の島倉さんを演じることの、礎になったと役作りを振り返った。その上で「細木さんと島倉さんの関係、人生を演じるに当たり、調べて勉強し、人生も2人の間にあったことも壮絶で、どこまでが本当かウソか確認はできないけれど…」と、島倉さんを演じるに当たって、調べた中でも事実か否か、分からないことが多かったと続けた。

ただ「演じている瞬間は、ものすごい豊かだった」と戸田との共演を振り返り、笑み。「2人の間に一瞬の温かい時間があったのかなと、信じたくなった。とても良い経験でした」と、喜びをかみしめるように語った。