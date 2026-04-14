元乃木坂46メンバーで現在はタレント・実業家の和田まあやが4月13日にInstagramを更新し、結婚を発表した。

「和田さんは《私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりました メディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことを ご報告させていただきます》《どんな時も温かく支えてくださる皆さんの存在が 私の大きな力になりました。活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、たくさんの愛に支えられてここまで来ることができました。出会ったすべての方に心から感謝しています》といったメッセージとともに、桜の木の下での花嫁姿の写真をアップしています」（スポーツ紙記者）

コメント欄では《結婚おめでとう!白無垢姿、めっちゃ綺麗!》《乃木坂時代はいろいろと苦労したからねぇ……ホント幸せになって欲しい》といった声が聞かれた。

和田は2011年、乃木坂46第1期メンバーオーディションに合格し、メンバーとなった。しかしネットの声にあるように、和田のアイドル時代は順風満帆とはいかなかった。もっとも大きなものは、2017年の始めに報じられた“文春砲”だろう。

「同期メンバーの川村真洋（まひろ）さんが20代のイケメン男性と交際しており、川村さんのマンションに出入りする様子が『週刊文春』にキャッチされました。さらにこの物件には、ほかの乃木坂46のメンバーも住んでいたため、いわば“寮”のようになっており、一部メンバーにも2人の関係は公認だと伝えられました。さらに、川村さんとお相手の男性、和田さんがカラオケ店などに出かけるスリーショットも報じられています」（芸能ジャーナリスト）

当時、和田は18歳の未成年だった。この件は、当然ながら問題になるかと思いきや実質的な“おとがめなし”だった。

「もっとも大きかったのは和田さん本人が交際していたわけではなかった点でしょう。いわば巻き込まれたような形で、同情の余地がありました。さらに和田さんは、メンバーのなかで“おバカキャラ”として、クイズ番組やバラエティ番組などで活躍する素地もありました。その天然ボケぶりは、スタッフやメンバーの間で“愛されまあや”として親しまれてきました。和田さんは2022年12月までグループで活動し、卒業後はアイドルプロデュースなどで幅広く活躍しています」（同前）

とばっちりを食らいながらも、幸せを勝ち取った和田。喜びもひとしおだろう。