貧打のメッツ、17イニング以上の連続無得点

米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地メッツ戦に4-0で完封勝ちした。先発左腕のジャスティン・ロブレスキー投手が8回を2安打無失点という快投。たまらないのは相手のメッツだ。ここ4試合で実に3度目という完封負けに、番記者とファンから貧打を嘆く声が上がっている。

メッツは前日のアスレチックス戦に続き2試合連続の完封負け、さらに11日（同12日）の試合の7回を最後に、20イニングにわたって得点がない。

MLB公式のメッツ番、アンソニー・ディコモ記者は自身のXに「メッツの打者は今シーズン、少なくとも17イニング連続無得点という記録を3度も作っている。まだシーズンは17試合しか終わっていないのに」と嘆きの声を上げた。ファンからもXに共感の声が並んだ。

「こんなにひどいメッツは今まで見たことがない。お話にならなかった去年のチームよりも、やる気が感じられない」

「ほとんど理解不能なレベルだ」

「この調子じゃ、メモリアルデーまで1勝もできないんじゃないか」

「これは良いこと？（少なくとも記録ではあるよ？）」

「今の内容を見ていると、まるでフアン・ソトが本当に死んでしまったんじゃないかと思うほどだ」

「信じられない記録だ」

「大惨事だ」

「マジで恥ずかしい」

メッツは15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝当時）という史上最大の契約を結んでプレーするフアン・ソト外野手が、3日（同4日）のジャイアンツ戦で右ふくらはぎを痛め負傷者リスト（IL）入り。その後の8試合は2勝6敗で、ナ・リーグ東地区の最下位に転落している。



（THE ANSWER編集部）