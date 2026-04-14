タレントで女優の幸田あかりが13日、自身のX(旧ツイッター)を更新。同日発売の「ヤングキング」(少年画報社)に登場したことを報告した。



【写真】妖艶な雰囲気 充満する大人の魅力に圧倒される

11日に表紙＆巻頭を務めることを告知していた幸田。この日の投稿では「『#ヤングキング 』本日発売！ 皆さんもう見てくれましたか？ 今回 特別大きな下準備などはせず、 その時の私をそのまま写していただきました」と自然体の撮影だったことを明かす。



赤をまとったショットではウエストのラインが締まった抜群のスタイルが際立つ。一方、アンニュイな表情を浮かべたチェックの青に身を包んだ座った姿のカットも秀逸だ。むにゅっと膨らみがこぼれ落ちそうになっている。



2017年に13歳でモデルとしてデビューした幸田。女優としても21年の映画「ペテロの帰り道」で主演を務めるなど活躍している。「お気に入りのカットが沢山なので、 皆さんのご感想もお待ちしております♪」と呼びかけた幸田。「久々の表紙はかなり嬉し またオフショットも載せてくね」と期待感が高まる言葉で結んだ。



（よろず～ニュース編集部）