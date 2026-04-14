◆プロボクシング ▽日本ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 ●王者・川満俊輝（判定）同級２位・亀山大輝〇（１４日、東京・後楽園ホール）

日本ライトフライ級タイトルマッチで、同級２位・亀山大輝（２９）＝ワタナベ＝が王者・川満俊輝（３０）＝三迫＝を３―０の判定で破り、新王者に輝いた。

亀山は、川満のプレスに対しロープを背負いながらもショートで迎撃。５回終了時の公開採点では、ジャッジ２者が４８―４７、１者が４９―４６といずれも亀山がリード。中盤以降も果敢に前に出る川満に対し、亀山は的確にクリーンヒットでポイントを重ねた。ジャッジの採点は２者が９６―９４、１者が９７―９３。３者とも亀山を支持した。

川満は昨年１２月の王座決定戦で４回ＴＫＯ勝ちし王座返り咲きに成功。初防衛戦は当初、同級１位・磯金龍（２５）＝大橋＝と対戦予定だったが、磯金が負傷。亀山が代役挑戦者としてリングに上がった。

亀山は２３年４月にＷＢＯアジアパシフィック・フライ級王座に挑むも１―１で引き分け。２度目の挑戦で悲願の初タイトルを手にし「前回の挑戦から３年ほどたってちょっと時間がかかりましたけど、みなさんのおかげでようやく日本一になることができました」と喜びのコメント。ＷＢＣ７位、ＩＢＦ１１位、ＷＢＡ１３位、ＷＢＯ１４位と主要４団体すべてで世界ランクに入る川満を下した新王者は「まだまだきょうの内容では世界とは言ってられないが、練習して世界を目指します」と意気込んだ。

ライトフライ級では、３月１５日に岩田翔吉（３０）＝帝拳＝がＷＢＣ王者に返り咲き、今月３日にはＷＢＡ・ＷＢＯ統一王者のレネ・サンティアゴ（３４）＝プエルトリコ＝が谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝を下して防衛成功。同１３日には、ＩＢＦ王者のタノンサック・シムシー（２５）＝タイ＝が２回ＫＯ勝利で初防衛に成功した。

戦績は、亀山が１３勝（３ＫＯ）８敗２分け、川満が１２勝（８ＫＯ）３敗。