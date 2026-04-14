HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、延長決定の知らせとメンバーが一人追加されることを告げられたAOIが、偽らざる本音を爆発させた。

【映像】異例の発表を受けた瞬間（実際の映像）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、現在は3名となっている。

最終審査まで残り1週間となりギスギスする3人の練習生たち。すると突然製作統括のジェイ・インが彼女たちのシェアハウスを訪れる。ジェイは「HIORIが辞退したことで、当初予定していた計画に影響が出てきました」と切り出し、「すべてのスケジュールを1か月遅らせることを決定しました」と異例の延長を発表。

期間延長を告げられたAOIは瞳孔が開き呆然とした表情に。その後のインタビューでは、表情を一切崩さず「正直に？『最悪』」と言い放った。「関わってる人が多い分、合う合わない人が出てくるじゃないですか。合わない人の自分への負担が大きすぎて、正直あと1週間でその方たちと関わるのがしんどかったんですよ。あと1か月って考えると自分のメンタルが心配」「今後どう過ごしていっていいかわからない」と、連日の衝突で疲弊しきった心を曝け出した。