12日に行われた自民党大会がいま、物議を醸しています。その理由は、「陸上自衛官が国歌を歌ったこと」。法律に違反する“政治的行為”ではないか、と批判の声もでています。

■自民党大会で自衛官が国歌 野党批判…小泉防衛相、高市首相は

1年に1度開かれる、自民党の党大会。党所属の国会議員らが集まり、今年1年の方針などを決める最高機関です。

ロックミュージシャン・世良公則さんなどゲストも登場。大盛況で終了のはずでしたが、いま、物議を醸しています。

それは、冒頭に行われた国歌斉唱でのこと。壇上で歌ったのはソプラノ歌手の鶫真衣さん。陸上自衛隊の音楽隊に所属する自衛隊員でもあります。

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自衛隊員が党大会で国歌を歌う。これに、野党は──。

立憲民主党・田島議員

「自衛官の政治的行為を制限する自衛隊法第61条に抵触するのでは」

つまり、「自衛隊員は政治的行為をしてはいけない」という法律に違反するのではと指摘。

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小泉防衛相は、事前に省内で違法ではないと確認した上で、私人として依頼を受けたものだと説明。

小泉防衛相

「当該自衛官は職務ではなく私人として、イベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと聞いている。今回の件は自衛隊法違反に当たらないと認識」

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高市首相も。

高市首相

「職務ではなく私人として、依頼を受けて国歌を歌唱した。特定の政党への支援を呼びかけたということではない。法律的にも問題ないと考えている」

■国民・玉木代表「私人であれば、制服を着ていくべきではない」

「私人」だとすれば、こんな意見も。

国民民主党・玉木代表

「私人であれば、制服を着ていくべきではない。官職（自衛隊員であること）を紹介すべきではない」

歌った際、着用していたのは、自衛隊音楽隊の制服。

司会（自民党YouTubeより）

「陸上自衛隊中央音楽隊に所属し、陸上自衛隊が誇るソプラノ歌手として」

さらに、司会者による紹介では、何度も「陸上自衛隊」という言葉で紹介されていました。

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――特定の政党の会合に私人とはいえ、自衛官が制服を着て出席、ステージで紹介されるということが、政治的活動ととられかねない懸念は？

小泉防衛相

「制服については常時着用義務。制服を着て私人として行動することは問題はないと承知。自衛隊法違反にも当たらない」

小泉防衛相は、事前に自身への報告がなかったとして、「報告体制には問題があり、組織としての改善が必要だ」としています。

国民民主党・榛葉幹事長

「これじゃあ彼女がかわいそうだ。全く悪くないです。ただ一言、少し想像力がなくて、自民党がおっちょこちょいでした。以後気をつけます、以上ですよ」

小泉防衛相

「先生のおっしゃるとおりです。防衛省で起きた問題は最終的には大臣の責任」

■自衛隊の幹部からは“悔やむ声”も

身内ではどう受け止められているのか。

政治部官邸キャップ・矢岡亮一郎記者「『なぜ、決定するまでに誰もおかしいと声をあげられなかったのか』と、意思決定のプロセスを懸念する声が（党内から）あがっている。ある閣僚経験者は、『何か言われることは想像できたはずだ』『想像力が欠けているか、誰も何も言えないかだ』と厳しく指摘。自衛隊の幹部からは、『（防衛省）内部で、誰か本人にもアドバイスしてあげられたらよかった』と悔やむ声もあがっています」